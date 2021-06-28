Сеул, , 09:01 — REGNUM Военно-морские силы Южной Кореи примут участие в крупномасштабных учениях Talisman Sabre, проводимые раз в два года Австралией и США. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на военные источники.

По данным источников, в учениях, которые пройдут в середине июля в водах Австралии, примет участие южнокорейский эсминец водоизмещением 4400 тонн.

Известно, что военные Южной Кореи впервые примут участие в данных учениях, в 2019 году представители страны принимали участие в качестве наблюдателей.

В учениях, проводящихся с 2005 года, также примут участие военные Великобритании, Канады, Новой Зеландии и Японии. Представители Франции, Индии и Индонезии выступят в качестве стран-наблюдателей.

По данным ВМС Австралии, в учениях примут участие около 17 тыс. человек. Около двух тысяч иностранных военнослужащих прибудут в Австралию заранее для прохождения 14-дневного карантина.