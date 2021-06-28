Магас, , 08:49 — REGNUM В Народном собрании Ингушетии освобожден от обязанностей главы комитета по здравоохранению депутат Яхья Белхороев. Его коллеги одобрили его просьбу о досрочном уходе с этого поста в связи с состоянием здоровья, сообщили 28 июня в пресс-службе парламента.

«Парламент принял постановление о досрочном сложении полномочий по состоянию здоровья председателем комитета Народного собрания по здравоохранению и социальной политике Яхьей Белхороевым», — говорится в сообщении.

Напомним, Яхья Белхороев является депутатом пяти созывов Народного собрания Ингушетии, в котором он представляет партию «Единая Россия». Ему 61 год, по образованию он врач.