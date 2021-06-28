Москва, , 08:47 — REGNUM Соглашения по сотрудничеству в области кибербезопасности скоро будут подписаны между Россией и рядом государств. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов сообщил в опубликованном 28 июня интервью РИА Новости.

Он отметил, что приоритет в деятельности по обеспечению международной информационной безопасности — это создание нормативно-правовых условий для профессиональных контактов между профильными ведомствами России и их коллегами из стран-партнёров.

В 2021 году, уточнил Храмов, Россия подписала межправительственные соглашения о сотрудничестве с Ираном и Киргизией. Такие же документы подготовлены к подписанию с Индонезией, Никарагуа и Узбекистаном.

«Около полутора десятков проектов договоренностей находятся на стадии экспертной проработки или внутригосударственного согласования», — добавил Храмов.

Россия намерена в приоритетном порядке развивать диалог с партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС. Вместе с тем продвигается и диалог с Францией, сказал замсекретаря Совбеза.

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