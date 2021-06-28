Москва, , 08:45 — REGNUM С 1 августа посольство США в Москве не будет в полном объеме оказывать консульские услуги из-за нехватки персонала. Об этом 28 июня заявил американский посол в России Джон Салливан.

Также американский дипломат отметил, что, по его мнению, список недружественных стран, куда вошли США и Чехия, является серьезной проблемой, так как в соответствии с указом об этом списке обе страны не могут брать на работу в дипломатические представительства и граждан России, и граждан третьих стран.

В то же время, Салливан уточнил, что российская и американская стороны ведут взаимодействие, чтобы решить проблему с выдачей виз и напомнил, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на саммите в Женеве согласились с тем, что стабильные дипломатические платформы в столицах и других городах соответствуют взаимным интересам обоих государств.

«Визовые услуги являются важной частью такой работы», — добавил посол США.

Кроме этого, он указал, что к нему часто обращаются представители компаний из США, которые обеспокоены «невозможностью получения виз для россиян, которые на них работают» и пояснил, что взаимодействие по этим вопросам между Москвой и Вашингтоном продолжается.

«И мы еще до саммита взаимодействовали с российскими представительствами, с министерством иностранных дел с целью решения проблем, возникших в области наших дипломатических отношений», — также отметил Салливан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что заявления, которые последовали из Белого дома после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, не совсем соответствуют позиции Вашингтона во время двусторонних переговоров.