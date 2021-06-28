Ульяновск, 28 июня, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Ульяновской области состоялась конференция регионального отделения КПРФ, на котором утвердили кандидата в губернаторы. Им станет врио губернатора Алексей Русских, сообщается на сайте партии.

73kprf.ru Отчётно-выборная конференция Ульяновского обкома КПРФ

«Состоялась XXIII отчётно-выборная конференция регионального отделения КПРФ, на которой моя кандидатура была выдвинута для участия в выборах губернатора Ульяновской области. Благодарю однопартийцев за оказанное доверие!» — приводится заявление Алексея Русских в телеграм-канале «Пул № 73».

Напомним, в апреле секретарь ульяновского регионального отделения «Единой России» Василий Гвоздев заявил, что партия готова поддержать Русских на выборах губернатора как кандидата от президента.

Как сообщало ИА REGNUM, Русских был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области 8 апреля 2021 года указом президента России Владимира Путина. До этого он был сенатором, представляя в верхней палате парламента Московскую область.