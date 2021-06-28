Тбилиси, , 08:38 — REGNUM В Грузии судьи 27 июня провели в Высшей школе юстиции Грузии собрание, в связи назначением членов Высшего суда и посвященной этому информационной кампании. Об этом передаёт «Общественное телевидение».

Сообщается, что участники собрания подготовили обращение, в котором заявили о независимости судебной системы в стране, а также о том, что никто не вправе пытаться вмешиваться в её деятельность.

«Судебная власть сегодня независима как никогда ранее. Если сказать коротко, то резюме обращения состоит в том, что судьи выразили протест против кампании дезинформации, которая проводится без каких-либо доказательств и направлена на дискредитацию судебной системы», — сказал журналистам член Высшего совета юстиции Дмитрий Гвритишвили.

Он добавил, что в обращении судьи также заявили о недопустимости выдвижения ультиматумов представителям судебной системы. Гвритишвили подчеркнул, что в итоговой резолюции собрания не названы те, кто якобы пытается давить на судей, но в ходе собрания были названы конкретные фамилии.

«Видимо, в восприятии некоторых судей и судейского корпуса существует и такое мнение, что действия представителей наших стратегических стран-партнеров не соответствуют принципам отношений с демократическим, правовым и суверенным государством», — сказал Гвритишвилию

Стоит отметить, что у ряда судей Верховного суда Грузии истёк срок исполнения обязанностей. В связи с этим 17 июня члены Высшего совета юстиции выбрали девять кандидатов в ВС. Лидеры оппозиционных партий требуют, чтобы этот процесс отложили до проведения судебных реформ. С таким же заявлением выступили послы США и Евросоюза Келли Дегнан и Карл Харцель.

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