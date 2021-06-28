Ханты-Мансийск, 28 июня, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском районе Югры от коронавируса привито 88% от определённого к вакцинации населения. Об этом сообщил главный врач ХМАО Алексей Добровольский в своём Instagram-аккаунте.

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«Откуда взялась цифра в 755 755 жителей, которых мы планируем вакцинировать от ковида? Это 60% взрослого населения округа. По аналогии с гриппом именно такое количество прививок позволяет не допустить эпидемии в округе», — пояснил Добровольский.

На сегодня в Югре привит каждый четвёртый взрослый — 329 184 человека.

Общая формула коллективного иммунитета, по словам главного врача Югры, — это 755 755 привитых жителей ХМАО, плюс переболевшие ковидом взрослые и дети дети, то есть более 90% югорчан.

«Этого достаточно, чтобы предотвратить распространение инфекции», — отметил Алексей Добровольский.