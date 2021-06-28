Вашингтон, 28 июня 2021, 08:41 — REGNUM Соединенные Штаты уведомили другие страны о нанесении авиаударов по базе для запуска беспилотных летательных аппаратов в Ираке. Авиаудары были нанесены, чтобы обеспечить защиту стран, входящих в антитеррористическую коалицию США, заявила официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.
По её словам, президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил своей администрации «возродить и восстановить американские альянсы и партнерства для обеспечения защиты сил стран, представляющих возглавляемую Вашингтоном международную антитеррористическую коалицию», передает ТАСС.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Пентагона, военно-воздушные силы США поразили в Ираке три проиранских цели, ещё две находились на территории Сирии и использовались в качестве оружейных складов. Решение об авиаударах по приграничной территории Ирака и Сирии принимал лично президент США Джо Байден.
По информации New York Times, авиаудары были нанесены самолетами F-16 и F-15E ВВС. Бомбардировщики сбросили несколько бомб с лазерным наведением.
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