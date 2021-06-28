Сеул, 28 июня 2021, 08:30 — REGNUM Шесть из десяти жителей Южной Кореи выступают против возможного визита президента страны Мун Чжэ Ина в Японию во время предстоящих Олимпийских игр в Токио. Об этом 28 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.
Согласно результатам опроса, проведённого 25 июня среди 500 человек старше 18 лет, 60,2% населения против поездки главы государства в Японию. 33,2% респондентов, напротив, поддерживают данную поездку.
6,5% опрошенных воздержались от ответа.
Ранее японское агентство Kyodo News сообщило, что Токио ведёт переговоры с Сеулом о возможном визите президента Южной Кореи в Японию во Время Олимпийских игр.
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