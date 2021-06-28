Киев, , 08:29 — REGNUM Украинские националисты объявили о проведении акции протеста у офиса президента страны в Киеве. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на официальной странице одной из националистических организаций в социальной сети Facebook.

Как сообщается, акция приурочена ко Дню конституции Украины.

«28 июня граждане сообщат Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому — ИА REGNUM) о подозрении в совершении преступления по статье 111 «Государственная измена», — сказано в сообщении.

Участники акции намерены подготовить соответствующее обращение в правоохранительные органы, а также взять процесс «расследования» под свой контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко раскритиковал Зеленского, за якобы предпринятую им попытку «отделить» Донбасс от Украины.

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