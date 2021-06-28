Чебоксары, , 08:22 — REGNUM В Чувашии определись кандидаты в депутаты Государственной Думы VIII от «Справедливой России». В одномандатных округах планируется выдвинуть действующих парламентариев нижней палаты федерального парламента, сообщается на сайте регионального отделения партии по итогам съезда.

Межрегиональная группа справороссов включает представителей трёх регионов: Чувашии, Ульяновской области и Марий Эл. От Чувашии в список кандидатов по партийному списку вошли гендиректор общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного транспорта Сергей Чаплинский, депутат Госдумы, председатель совета регионального отделения Игорь Моляков и глава фракции справороссов в Госсовете Чувашии Сергей Семенов.

Что касается одномандатных округов, то по Канашскому округу будет выдвинут председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по Чебоксарскому округу — Игорь Моляков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с кандидатами в депутаты Госдумы определилась партия «Единая Россия». В федеральный список кандидатов в региональную группу № 22 включены три представителя Чувашии: четвёртым номером идёт лидер чувашского отделения Алёна Аршинова, седьмым — депутат Госдумы Николай Малов, восьмым — вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.

По Чебоксарскому округу планирует баллотироваться вице-премьер — министр образования Алла Салаева, по Канашскому — предприниматель, шумерлинский депутат Леонид Пронин.

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