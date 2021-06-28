Посёлок Горноправдинск, Югра, 28 июня, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Югре в плачевом состоянии находится парк, который год назад был благоустроен в рамках национального проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения «Общероссийского народного фронта» по ХМАО.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО Разбитая плитка «Парка мечты»

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О том, что в посёлке Горноправдинске разрушается новый парк, местные жители говорят и пишут в социальных сетях с момента, когда сошёл снег. Идею парка разрабатывали дети посёлка, их чаяния легли в основу проекта. Здесь были запланированы фотозона, фонтан и скейт-площадка.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО Заброшенный фонтан «Парка мечты»

«Почти десять миллионов потрачено на этот парк, впереди ещё работы на столько же. Но пока результат таков, что не знаешь, то ли плакать, то ли ругаться. И если все мечты выглядят таким образом, пусть они лучше не сбываются», — озвучивает общее мнение жителей Горноправдинска эксперт ОНФ в Югре Татьяна Иванова.

При осмотре выполненных работ по благоустройству парка в Горноправдинске югорские активисты ОНФ обнаружили, что вся плитка на пешеходных зонах покоробилась, один угол тротуара сполз более чем на метр по склону. Фонтан не работает. Газон с проплешинами и ямами. Стена, которую специально по желанию детей обустроили для граффити, оказалась короче самой площадки, и теперь между соседними гаражами и этой стеной стихийная свалка и туалет.

Пресс-служба ОНФ по ХМАО На входе в парк в дождливую погоду месится грязь

«Отдельный вопрос о благоустройстве входа в парк: ни ступеней, ни тротуарной плитки, между парковкой и зоной парка — земля, которая в дожди превращается в грязь», — заметил модератор тематической площадки ОНФ в Югре «Жилье и городская среда» Евгений Печерица.

Глава Горноправдинска Олег Садков признался, что на сегодня администрация посёлка погрязла в переписках с подрядчиками, чтобы добиться ремонта в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в проекте благоустройства парка изначально была допущена ошибка — не было предусмотрено водоотведение. Поэтому грунт плывёт и проседает.

«Документальный пинг-понг пока результата не принёс. Подрядчик обустройства пешеходных зон ООО «РосКапСтрой» на все запросы администрации дает странные ответы: «письмо не получали», «директор находится на лечении». Молчит и подрядчик фонтана. А проблема остаётся. Когда в августе пойдут дожди, опять настанет неблагоприятное время для ремонта», — отметил Евгений Печерица.

По мнению эксперта, необходимо поставить вопрос о внесении ООО «РосКапСтрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Активисты ОНФ в Югре просят власти Ханты-Мансийского района в кратчайшие сроки передать в суд претензионные документы по контрактам на строительство «Парка мечты» в Горноправдинске.