В Югре рушатся надежды молодёжи в разбитом «Парке мечты»
Посёлок Горноправдинск, Югра, 28 июня, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Югре в плачевом состоянии находится парк, который год назад был благоустроен в рамках национального проекта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе отделения «Общероссийского народного фронта» по ХМАО.
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О том, что в посёлке Горноправдинске разрушается новый парк, местные жители говорят и пишут в социальных сетях с момента, когда сошёл снег. Идею парка разрабатывали дети посёлка, их чаяния легли в основу проекта. Здесь были запланированы фотозона, фонтан и скейт-площадка.
«Почти десять миллионов потрачено на этот парк, впереди ещё работы на столько же. Но пока результат таков, что не знаешь, то ли плакать, то ли ругаться. И если все мечты выглядят таким образом, пусть они лучше не сбываются», — озвучивает общее мнение жителей Горноправдинска эксперт ОНФ в Югре Татьяна Иванова.
При осмотре выполненных работ по благоустройству парка в Горноправдинске югорские активисты ОНФ обнаружили, что вся плитка на пешеходных зонах покоробилась, один угол тротуара сполз более чем на метр по склону. Фонтан не работает. Газон с проплешинами и ямами. Стена, которую специально по желанию детей обустроили для граффити, оказалась короче самой площадки, и теперь между соседними гаражами и этой стеной стихийная свалка и туалет.
«Отдельный вопрос о благоустройстве входа в парк: ни ступеней, ни тротуарной плитки, между парковкой и зоной парка — земля, которая в дожди превращается в грязь», — заметил модератор тематической площадки ОНФ в Югре «Жилье и городская среда» Евгений Печерица.
Глава Горноправдинска Олег Садков признался, что на сегодня администрация посёлка погрязла в переписках с подрядчиками, чтобы добиться ремонта в рамках гарантийных обязательств. Кроме того, в проекте благоустройства парка изначально была допущена ошибка — не было предусмотрено водоотведение. Поэтому грунт плывёт и проседает.
«Документальный пинг-понг пока результата не принёс. Подрядчик обустройства пешеходных зон ООО «РосКапСтрой» на все запросы администрации дает странные ответы: «письмо не получали», «директор находится на лечении». Молчит и подрядчик фонтана. А проблема остаётся. Когда в августе пойдут дожди, опять настанет неблагоприятное время для ремонта», — отметил Евгений Печерица.
По мнению эксперта, необходимо поставить вопрос о внесении ООО «РосКапСтрой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Активисты ОНФ в Югре просят власти Ханты-Мансийского района в кратчайшие сроки передать в суд претензионные документы по контрактам на строительство «Парка мечты» в Горноправдинске.