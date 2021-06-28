Ульяновск, 28 июня, 2021, 07:45 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских в рамках Дня молодёжи наградил представителей активной молодёжи и анонсировал всероссийскую студенческую стройку в Димитровграде. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Алексей Русских наградил представителей активной молодёжи Ульяновской области

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Торжественная церемония состоялась в правительстве региона. В числе награждённых волонтёры-медики и участники акции «Мы вместе», которые в период пандемии помогают заболевшим.

«Этот праздник посвящён вам — инициаторам и последователям новых взглядов, самых смелых идей во всех сферах жизни. Ваши стремления и успехи сегодня — это стабильность и процветание Ульяновской области завтра», — сказал врио губернатора Алексей Русских, обращаясь к молодёжи.

Руководитель региона подчеркнул, что молодое поколение достойно проявляет себя при реализации интересных проектов. И пообещал, что власти сделают всё возможное, чтобы молодёжь оставалась жить и работать на малой родине.

На встрече с молодёжью была анонсирована всероссийская студенческая стройка в Димитровграде «Мирный атом — МБИР». Региональные власти отмечают, что речь идёт о создании многоцелевого ядерного реактора на быстрых нейронах. По данным властей, планируется, что в 2021 году при содействии движения «Российские студенческие отряды» к стройке привлекут 240 студентов из 11 регионов. Ульяновскую область будут представлять 35 человек.

На встрече также был поднят вопрос реставрации здания бывшего кинотеатра «Художественный», который станет местом «прописки» ульяновского молодёжного театра. Затраты оцениваются в 130 млн рублей. Также потребуется ещё 80 млн рублей на приобретение оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2021 год в Ульяновской области — Год молодых, который прошёл в 2020 году и продлён в 2021 году. Вместе с этим был создан отдел по реализации приоритетных проектов «Молодой офис», один из первых проектов которого — курс «Есть контакт!». Его цель — помочь специалистам по работе с молодёжью, вожатым, руководителям творческих объединений и студенческих активов.