Вашингтон, , 07:42 — REGNUM База для запуска беспилотных летательных аппаратов была уничтожена в результате авиаударов американских ВВС в Ираке. Об этом 28 июня сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что в последнее время проиранские вооружённые группировки в Ираке стали активно использовать беспилотники для различного рода операций, направленных против американских военных инструкторов и сотрудников ЦРУ. Авиаудар был направлен на устранение данной угрозы для американцев.

По данным Пентагона, всего ВВС США поразили три цели, ещё две находились на территории Сирии и использовались в качестве оружейных складов. Решение об авиаударах по приграничной территории Ирака и Сирии принимал лично президент США Джозеф Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало об авиаударах ВВС США, направленных по объектам на границе Ирака и Сирии, которые используют группировки ополченцев, поддерживаемые Ираном.

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