Кемерово, , 07:06 — REGNUM Председатель избирательной комиссии Кемеровской области Пётр Батырев решил досрочно сложить свои полномочия. Это следует из информации, размещённой на сайте правительства региона.

«Досрочно прекратить полномочия и освободить от обязанностей члена избирательной комиссии Кемеровской области — Кузбасса с правом решающего голоса Батырева Петра Евгеньевича, предложенного для назначения Центральной избирательной комиссией Российской Федерации», — говорится в распоряжении, подписанном губернатором региона Сергеем Цивилёвым.

Уточняется, что решение принято по личному письменному заявлению Батырева.

Отметим, что Пётр Батырев был избран на эту должность 21 июня 2018 года.