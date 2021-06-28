Курган, , 06:30 — REGNUM Курганский региональный совет сторонников партии «Единая Россия» исключил депутата Сергея Руденко из числа сторонников партии. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

Депутата гордумы Кургана Сергея Руденко исключили по итогам рассмотрения информации о возбуждении уголовного дела в связи с его участием в драке, которая произошла в общественном месте.

По информации местных СМИ, драка произошла 21 мая 2021 года возле ресторана «Марани». Оппонент депутата получил перелом челюстной кости.