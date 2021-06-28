Пекин, , 05:43 — REGNUM Успешное развитие ожидает Россию под руководством президента страны Владимира Путина. Такое заявление от лица высшего руководства Китая сделал 28 июня заместитель главы отдела международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Го Ечжоу.

В ходе пресс-конференции Го Ечжоу отметил, что высшее руководство КНР уверено в том, что российскому народу удастся реализовать все поставленные задачи по государственному развитию под руководством президента РФ Путина.

Также Го Ечжоу рассказал, что в Китае с радостью наблюдают значительные успехи российского руководства в социально-экономической сфере и в поддержании внутриполитической стабильности и пожелал России добиться ещё больших успехов на пути развития.

Кроме того Го Ечжоу добавил, что Москве и Пекину удалось сохранить товарооборот на уровне $ 100 млрд, несмотря на кризис, спровоцированный пандемией COVID-19. В дальнейшем Китай надеется удвоить эту цифру.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер Китая Си Цзиньпин и президент РФ Путин намерены провести встречу в формате видеоконференции.

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