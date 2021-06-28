Пекин, 28 июня 2021, 04:46 — REGNUM Китайский лидер наградит выдающихся членом Компартии Китая специальными наградами по случаю 100-летия со дня основания партии, сообщает 27 июня агентство Синьхуа.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, вручит награду «Медаль 1 июля» выдающимся членам партии на церемонии, которая состоится утром 29 июня в Большом зале Народных собраний.
Си Цзиньпин, который также является председателем КНР и председателем Центрального военного совета, также выступит с важной речью на церемонии. Подробности о содержании речи пока не сообщаются.