Пекин, , 04:38 — REGNUM Китайские власти ввели особые требования к экологичному и низкоуглеродистому строительству для округов по всей стране, чтобы избежать слепого интенсивного развития, а также нерегулируемого расширения, сообщает агентство Синьхуа.

Плотность населения застроенных районов в округах должна составлять от 6000 до 10 000 человек на квадратный километр в соответствии с новыми руководящими принципами, выпущенными 15 правительственными ведомствами, включая Министерство жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая.

Пропорция между общей площадью и площадью застроенных земель в районах застройки должна составлять от 0,6 до 0,8, говорится в руководстве. Новые здания в округах должны строиться в безопасных и надлежащих районах, избегая районов, подверженных стихийным бедствиям, таким как наводнения, землетрясения и оползни.

Высота гражданских зданий в округах должна быть ограничена и соответствовать местным возможностям пожарно-спасательных служб, отмечается в руководстве, добавляя, что новые жилые здания должны быть в основном шестиэтажными, но не выше 18 этажей.

Подчеркивая усилия по сохранению исторического и культурного ландшафта городов путем защиты исторических зданий, районов, а также старых и редких деревьев, власти призвали ограничить масштабы городских площадей застройки.