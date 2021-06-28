Новосибирск, , 04:36 — REGNUM В Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных по нацпроекту на строительство детских садов, возбуждено ещё восемь уголовных дел. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Напомним, что ранее в отношении директора муниципального учреждения Новосибирска «Управление капитального строительства» было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в мошенничестве. Было установлено, что в 2020 году в ходе выполнения муниципального контракта по строительству детского сада по улице Спортивной в Ленинском районе города, с помощью подконтрольной фирмы была организована подготовка фиктивных документов и принятие работ по водопонижению, хотя работы никем не производились, но были оплачены.

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«В настоящее время по материалам, предоставленным оперативными сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, следователем регионального следственного управления в отношении директора МКУ «УКС» возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ — «Получение должностным лицом лично взятки в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера за общее покровительство по службе, в значительном размере», — отметили в ведомстве.

Установлено, что с 2018 по 2020 год чиновник требовал от руководителей подрядных строительных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты, оплачивать счета в ресторане для него и иных работников управления.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершённых преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.