Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Ребёнок погиб, ещё три человека пострадали в результате авиаударов ВВС США по объектам на востоке Сирии возле границы с Ираком. Об этом 28 июня сообщило агентство SANA.

По предварительной информации, авиаудары были нанесены по району на востоке Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Сообщается, что авиация ВВС США совершила несколько авиаударов, в результате которых погиб ребёнок, пострадали мирные жители и был нанесён значительный материальный ущерб.

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби пояснил, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок.

Ранее ИА REGNUM сообщало о авиаударах, которые были нанесены по объектам проиранских вооружённых группировок на границе Ирака и Сирии нанесли ВВС США по указанию американского лидера Джозефа Байдена.

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