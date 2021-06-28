Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Авиаудары по объектам проиранских вооружённых группировок на границе Ирака и Сирии нанесли ВВС США. Об этом 28 июня сказано в распространённом письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Кирби уточнил, что оборонительные высокоточные авиаудары по объектам, которыми пользуются группировки ополченцев, поддерживаемые Ираном, были нанесены по указанию президента США Джозефа Байдена. В частности, ВВС США направили авиаудары на оперативные объекты и склады оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке, расположенных возле границы обеих стран.

По мнению Кирби, решение о нанесении авиаударов Байден принял на фоне серии нападений на американские интересы в Ираке со стороны проиранских военизированных группировок. С помощью авиаударов Байден ясно даёт понять, что будет действовать в интересах военнослужащих США, срывая и предотвращая такого рода нападения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш призвал США снять санкции с Ирана.

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