Иерусалим, , 02:20 — REGNUM Пост представителя Израиля в США покинул посол Гилад Эрдан. Об этом 28 июня сообщил сам дипломат в своём Twitter.

Эрдан пояснил, что свою работу он продолжит в качестве постоянного представителя Израиля при ООН. Дипломат отметил, что попросил об отставке во время личного разговора с премьер-министром Нафтали Беннетом. Посол добавил, что для него было честью представлять свою страну в государстве, которое является самым близким союзником Израиля.

Также Эрдан уточнил, что продолжит бороться за справедливость в мире на посту представителя Израиля в ООН. По словам посла, новую кандидатуру представителя Израиля в США, больше соответствующегополитическому курсу Беннета, определит новое правительство.

Напомним, Гилад Эрдан был назначен послом Израиля в США при предыдущем премьере Биньямине Нетаньяху и выступал за право Израиля на самооборону в майском конфликте вокруг сектора Газа в текущем году. Посол сравнивал ХАМАС с нацистскими формированиями, а ответственными за развязывание конфликта неоднократно называл его представителей. Эти заявления Эрдана подвергли критике представители левого крыла Демократической партии.

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