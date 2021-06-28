Ташкент, , 01:59 — REGNUM «Важными задачами для нас являются защита профессиональной деятельности журналистов и совершенствование правовых основ этой сферы, укрепление диалога между государством и обществом, установление реального общественного контроля». Об этом говорится в праздничном поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю Дня работников печати и СМИ, который отметили в Узбекистане 27 июня.

«В частности, в Кодексе Республики Узбекистан об административной ответственности необходимо усилить нормы, предусматривающие ответственность за совершение должностными лицами государственных органов и организаций действий, препятствующих работе средств массовой информации, установление цензуры, незаконное вмешательство в их деятельность, давление на сотрудников редакций, незаконное изъятие у них материалов и необходимых технических средств», говорится в послании.

Президент подчеркнул, что «мы и впредь будем уделять особое внимание дальнейшему углублению процессов демократического обновления в стране, поддержке государством и обществом сферы СМИ в целях повышения эффективности их деятельности, всестороннему стимулированию труда журналистов».