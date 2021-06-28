28 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили информацию о том, что американский эсминец вошёл в Чёрное море для участия в военных учениях.

Светлана Рыбина, , 08:03 — REGNUM Заявление руководства ВМС США о том, что американский ракетный эсминец USS Ross вошёл в Чёрное море, где примет участие в учениях Sea Breeze, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 28 июня в социальной сети Facebook.

Эскадра Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Всемирный полицай или третейский судья, бомбивший Югославию, устроивший «Бурю в пустыне», предавший друга Каддафи. Кому нужен такой партнёр?» — задаётся вопросом Александр Б.

Многие пользователи отметили, что корабли НАТО теперь по очереди сменяют друг друга в Чёрном море, держа российские войска в постоянном напряжении.

«Я так понимаю, что они теперь будут меняться, как хоккеисты. Но это не сулит нашей стране ничего хорошего», — поделился своим мнением Владислав Б.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что подобные провокативные и безрассудные действия со стороны западных вооружённых сил могут привести в конечном итоге к полномасштабному конфликту с Российской Федерацией.

«Они что, из Чёрного моря хотят морское кладбище сделать? Море — для отдыха, а не для морских провокаций. Пусть рядом со своими территориями тренируются. Пора России с Украиной разобраться, ведь это из-за неё происходят все эти мутные движения», — указал Владимир Р.

USS Ross в Чёрном море (сс) U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Часть людей считает, что российские военные не должны упускать из виду американский корабль. В случае если он нарушит границу Российской Федерации, то в его сторону должна быть послана российская ракета.

«Если и этот приблудный захочет проверить крепость наших границ, то надо без лишних дифирамбов и заигрываний отправлять нарушителю ракету в борт! Достали уже эти провокаторы и задиры!» — пишет Игорь С.

Ряд пользователей отметили, что для кораблей НАТО учения могут пройти без последствий в случае, если они будут вести себя уважительно по отношению к России и не станут устраивать провокации.

«Это нормально, пока английские и американские кораблики выполняют все требования ВМФ России. Пока они ведут себя прилично, для них всё может кончиться благополучно», — считает Владимир М.

Нашлись и те, кто напомнил, что российские корабли скоро устроят учения поблизости от британского военного судна. Таким образом, считают люди, Минобороны РФ пытается вразумить западных военных, чтобы те перестали провоцировать Россию на конфликт.

Большой десантный корабль Цезарь Кунников (БДК-64) у берегов Севастополя Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Ну наши тоже не сидят дома сложа руки. В Средиземном море корабли постоянного соединения ВМФ России проведут ракетные стрельбы в 30 км от авианосной ударной группировки Великобритании, возглавляемой авианосцем Queen Elizabeth», — отметила Наталья В.

Напомним, 26 июня руководство ВМС США распространило заявление о том, что американский ракетный эсминец USS Ross вошёл в Чёрное море, где примет участие в учениях Sea Breeze.