28 июня 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова посла Германии в Киеве о том, что Украине не светит членство в НАТО из-за страха стран Европы перед войной с РФ.

Артур Савин, , 02:01 — REGNUM Заявление посла Германии в Киеве Анки Фельдгузен о том, что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Европейский союз Иван Шилов © ИА REGNUM

"Мда, не любит Германия свой народ, раз ведёт агрессивную политику в отношении России и ждёт ответной агрессии со стороны нашей страны», — отмечает Платон И.

Многие пользователи пришли к выводу, что это не Европе надо бояться России, а жителям Российской Федерации необходимо готовиться к столкновению с европейскими захватчиками.

«Весь Запад мечтает захватить территорию России и поделить по-братски её несметные природные ресурсы. Но они опасаются, как всегда, огрести люлей на всю катушку. Это всё, что их останавливает», — пишет Александр О.

Некоторые комментаторы предположили, что в Европе никто не решится броситься на Россию, потому что у нашей страны имеется достаточный ядерный запас, чтобы отвадить настырных агрессоров от решительных действий.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Булава с подводной лодки Mil.ru

«Европу беспокоят большие запасы природных ресурсов и огромные территории России. Поэтому придумывают сказки про якобы подготовку Российской Федерации к нападению на них. Россия не начинает войны, только завершает. А в настоящий момент уже победителей не будет, так как ядерная война уничтожит всю планету», — считает Геннадий Г.

Часть людей считает, что экономическое наступление Европы под руководством США на Российскую Федерацию может вызвать ответную реакцию со стороны нашего государства, что, в свою очередь, способно привести к драматическому исходу противостояния для всех его участников.

«Если санкции начнут угрожать нашей безопасности, то России придётся первой нанести по Западу массированный удар», — предполагает Александр Б.

Ряд пользователей указывает на то, что Европе совсем не с руки вести боевые действия с Россией. Между странами крайне тесные экономические взаимоотношения, и война приведёт лишь к колоссальным убыткам для ФРГ.

Анка Фельдгузен mtu.gov.ua

«Зачем им с нами воевать? Они живут, как сыр в масле: катаются, отправляя к нам отработанное ядерное топливо и покупая по дешёвке нефть и газ. Включите головы! Европа воевать с Российской Федерацией не собирается», — поделился своим мнением Дмитрий Н.

Нашлись и те, кто отметил, что власти стран Европы старательно пытаются не замечать опасные тенденции внутри европейского общества, переводя фокус внимания на пресловутую якобы угрозу со стороны Российской Федерации.

«Им больше надо мигрантов арабских бояться, которых Меркель в страну вагонами привезла. А Россию-то чего бояться? Разве что газовой трубой напугали, но от неё же всем будет только лучше», — указал Сергей П.

Напомним, 27 июня посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию «Зеркало недели», что Украина в ближайшее время не вступит в НАТО из-за страха европейцев перед войной с Россией.