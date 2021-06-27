Москва, 27 июня 2021, 23:20 — REGNUM Размещение истребителей МиГ-31К на авиабазе Хмеймим в Сирии позволило России наносить удары по объектам НАТО. Об этом сообщает военный портал Military Watch.
Аналитики издания подчеркивают, что указанные самолеты обладают высокой выносливостью и большой дальностью поражения потенциальных целей противника.
Напомним, российские истребители МиГ-31К были впервые переброшены на авиабазу Хмеймим на текущей неделе. Это стало возможно благодаря реконструкции посадочной полосы, осуществленной в мае 2021 года.