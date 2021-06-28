28 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:34 — REGNUM Решение министерства культуры и информационной политики Украины исключить из своего обновлённого чёрного списка лиц, угрожающих национальной безопасности страны, российского народного артиста Филиппа Киркорова вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение 27 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

"Не знаю, за кого радоваться, за Филю или за Украину», — отмечает Мари М.

Многие пользователи оказались в недоумении от того, что такой артист, как Киркоров, вдруг оказался угрозой для безопасности соседнего государства. Люди считают, что это звучит, как полный абсурд и поддерживают решение украинской власти об исключении певца из списка.

«Да что вы! То есть теперь Киркоров уже не представляет угрозы для Украины? А раньше-то чем он угрозу представлял и что изменилось?» — пишет Александр С.

Филипп Киркоров Okras

Некоторые комментаторы напомнили, что Киркоров, в отличие от многих других российских артистов, занял чёткую позицию относительно принадлежности Крыма и Севастополя России.

«Киркоров открыто заявил на камеру, что Крым — не просто Россия, а лучшая его часть. И Зеленского обвинил в предательстве, ведь президент Украины былые творческие связи и дружбу между Россией и Украиной похерил ради власти», — написала Алла Г.

Часть людей считает, что на мнение украинских властей мог повлиять тот фактор, что Киркоров совсем недавно оказался в центре скандала на музыкальной премии, где был в окружении полуголых мужчин.

«Интересно, украинские власти убрали Киркорова из списка, когда увидели, что он пропагандирует однополые браки? Для них этот вопрос оказался куда важнее политического соперничества с Российской Федерацией?» — задаётся вопросом Анвар С.

Ряд пользователей указывает на то, что правительство Украины полностью потеряло свою страну, раз занимается тем, что рассуждает о том, опасен ли для государства российский певец или нет.

Граница. Украина Dpsu.gov.ua

«Как так можно ухандохать такое государство, я честно не понимаю. Подарили же в 91-м целую, твою мать, страну. У многих, как у палестинцев, к примеру, государства вообще нет, а эти имеют наглость ещё права качать против наших артистов. Блохи!» — поделился своим мнением Андрей П.

Нашлись и те, кто отметил, что данный чёрный список можно использовать российским гражданам, чтобы понять, кто из артистов в Российской Федерации оказался более моральным человеком.

«А это, между прочим, хороший список, правильный. По нему сразу видно, кто из наших артистов ещё нормальным человеком остался», — считает Алексей О.

Напомним, 27 июня министерство культуры и информационной политики Украины в своём обновлённом чёрном списке лиц, угрожающих национальной безопасности страны, исключило из перечня российского народного артиста Филиппа Киркорова.