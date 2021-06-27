Лондон, 27 июня 2021, 22:50 — REGNUM Контр-адмирал ВМФ Великобритании Крис Парри подверг критике факт передачи секретных документов представителям СМИ. Об этом сообщает GB News.
Речь идет о маршруте следования британского эсминца, вторгшегося на территорию России.
По словам Парри, передача документов в руки СМИ равносильна передаче их российскому посольству.
Напомним, по информации СМИ, пакет документов, в котором раскрывались подробности следования британского эсминца в акватории России, были обнаружены в графстве Кента на автобусной остановке.