Минск, , 22:27 — REGNUM В Белоруссии работают стабильно все предприятия оборонного сектора несмотря на ограничительные меры со стороны Запада. Об этом сообщил председатель Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус в эфире телеканала ОНТ.

«Сегодня каких-то критических точек, связанных с работой в условиях санкций, нет, — сказал он. — Все предприятия системы Госкомвоенпрома, оборонного сектора работают стабильно».

Пантус добавил, что те детали, узлы и элементы, которые белорусская сторона покупала у стран, которые на сегодня с «нами не в полном объеме хотят работать», могут заменить производители России, Китая и в целом Восточной дуги.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд вопросов.

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