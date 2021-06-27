Аддис-Абеба, , 20:57 — REGNUM Представители Народного — освободительного фронта Тыграя (НФОТ) сбили самолет С-130 Hercules вооруженных сил Эфиопии. Об этом сообщает издание Air Live.

Инцидент произошел 23 июня в провинции Тыграй. Сбитый лайнер принадлежал 15-й эскадрилье, расположенной на авиабазе Дебре-Зейт. Самолет перевозил боеприпасы и взрывчатые вещества.

Боевики Народного освобождения Тыграя взяли на себя ответственность за сбитый самолет, который был предоставлен ВВС Эфиопии Соединенными Штатами в 2014 году.

Напомним, НФОТ — повстанческая группировка, сражающаяся против правительства Эфиопии, конфликт разгорелся в ноябре 2020 года, после того, как боевики совершили нападение на военную базу ВВС страны.