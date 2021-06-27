Каракас, , 20:47 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны, входящие в Боливарианский альянс народов нашей Америки — Торговое соглашение между народами (ALBA-TCP), наращивать интеграцию в регионе. Об этом сообщает Prensa Latina.

По словам главы Венесуэлы, дальнейшая интеграция позволит странам региона противостоять империалистическим устремлениям США.

«Перед лицом новых вызовов, стоящих перед человечеством, ALBA-TCP и Двухсотлетний Конгресс народов представляют собой надежду на светлое будущее, основанное на солидарности, единстве и общем счастье», — отметил президент Венесуэлы.

Мадуро также заявил о необходимости разработке мер по противодействию усилий Вашингтона помешать дальнейшему наращиванию сотрудничества стран-членов указанного объединения.