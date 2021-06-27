Каракас, 27 июня 2021, 20:47 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал страны, входящие в Боливарианский альянс народов нашей Америки — Торговое соглашение между народами (ALBA-TCP), наращивать интеграцию в регионе. Об этом сообщает Prensa Latina.
По словам главы Венесуэлы, дальнейшая интеграция позволит странам региона противостоять империалистическим устремлениям США.
Мадуро также заявил о необходимости разработке мер по противодействию усилий Вашингтона помешать дальнейшему наращиванию сотрудничества стран-членов указанного объединения.