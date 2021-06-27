Люксембург, , 20:22 — REGNUM Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, который в начале мая привился первой дозой вакцины от AstraZeneca, сдал положительный тест на SARS-CoV-2. Об этом 27 июня пишет Politico.

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По данным журналистов, политик, который несколько дней назад посетил саммит Евросоюза, проведёт ближайшие десять дней в самоизоляции.

По предварительным данным, премьер-министр Люксембурга ощущает головную боль, у него несильно поднялась температура.

Как передавало ИА REGNUM, 23 июня в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что за прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом снизилось на 6%.