Москва, , 20:02 — REGNUM Провокация британского военного эсминца HMS Defender (D36), который вторгся в территориальные воды России у полуострова Крым, не только создает существенную напряженность в британско-российских отношениях, но и ставит под сомнение существующую систему международной безопасности.

23 июня пограничные катера ВМС России были вынуждены открыть предупредительный огонь по курсу британского эсминца HMS Defender, который нарушил российскую морскую границу в районе мыса Фиолент. В Минобороны РФ назвали действия боевого корабля Британии грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Оборонное ведомство обратилось к лондонским властям с просьбой тщательно расследовать действия экипажа и предотвратить подобные инциденты в дальнейшем, отметили в Институте международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ.

В Британии сделали вид, что происшествие не стоит выеденного яйца. Хотя там понимают, когда одна ядерная держава нарушает государственную границу другой ядерной державы, недалеко и до Третьей мировой войны. Вызывает большие сомнения, что британское военное министерство согласовало провокацию с остальными странами Североатлантического альянса. Зато главный бенефициар происшествия обозначил себя сам — Киев тут же выказал поддержку Лондону.

Вскоре после обнародования подробностей инцидента глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с заявлением, что происшествие доказывает «агрессивную провокационную политику Москвы в Черном и Азовском морях, а милитаризация оккупированного Крыма является постоянной угрозой для Украины и союзников», то есть поводом для вмешательства НАТО.

Являясь членом альянса, Британия решила использовать НАТО в личных интересах, а это повод для остальных стран — участниц альянса задуматься, хотят ли они видеть Лондон членом НАТО, если он без зазрения совести может подставить их всех под удар, резюмировали в Институте РУССТРАТ.