Афины , , 19:42 — REGNUM Правила въезда в Грецию изменили для российских туристов власти страны. Об этом 27 июня говорится в межведомственном решении, обнародованном в правительственном вестнике.

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Так, отрицательный результат ПЦР-теста на SARS-CoV-2 или экспресс-теста должны будут предъявить российские туристы на границе уже с 30 июня.

Также граждан РФ обязали проходить тестирование на границе, а результата придется дожидаться в месте въезда в страну.

Отметим, что данные правила распространяются также на подростков от 12 лет.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони на брифинге заявила, что общая эпидемиологическая картина в Греции продолжает улучшаться.

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