Подгорица, , 17:36 — REGNUM Министр иностранных дел Черногории Джордже Радулович примет участие в городе Познань 28 июня в совещании глав МИД государств-членов Вышеградской группы и стран Западных Балканах. Об этом сообщает черногорское новостное агентство RCTG.

Радулович отправится в Польшу по приглашению министра иностранных дел страны Збигнева Рау.

«Участие черногорской делегации — это возможность ускорения прогресса и достижения результатов во внутригосударственном, региональном и европейском масштабе. А также обмен мнениями с министрами стран Вышеградской группы и Западных Балкан по вопросам политики расширения Европейского союза, постпандемического восстановления, политических отношений в регионе и моделей для продвижения процесса реформ в контексте европейской и евроатлантической интеграции государств Западных Балкан», — отметил Радулович на пресс-конференции в Подгорице 27 июня перед отъездом в Польшу.