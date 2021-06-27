27 июня 2021 | Время чтения 3 мин

Как только ни изощрялись японские политики в стремлении расположить российских лидеров с целью склонить их сдать Японии законно возвращенные СССР, а теперь по международному праву принадлежащие России Курильские острова.

Анатолий Кошкин, , 18:16 — REGNUM Как только ни изощрялись японские политики в стремлении расположить российских лидеров с целью склонить их сдать Японии законно возвращенные СССР, а теперь по международному праву принадлежащие России Курильские острова. Японских премьеров самозваные «специалисты по России» убеждали демонстрировать российским визави по переговорам не принятые в Стране восходящего солнца жесты «дружбы» — фамильярно называть лидера соседнего государства по имени и повсеместно перед камерами «тыкать» ему даже в ходе официальных контактов.

Японские притязания на Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

Но и это еще не всё. При Ельцине японских премьеров… учили целоваться с «царём Борисом», простите, «взасос». Что в Японии расценивается как дикость и практикуется лишь между мужчинами (хотя какие они мужчины?) «особой ориентации». И, что удивительно, такая тактика обволакивания партнера «дружбой» срабатывала. Растроганный отрепетированным ещё в Токио проявлением «японо-российской дружбы» Ельцин так полюбил «друга Рю» (премьер-министра Японии Рютаро Хасимото), что на рыбалке под Красноярском пообещал ему подарить «с барского плеча», как царь Иван Васильевич из известной комедии — свою шубу, все южные Курилы.

Премьер-министр Рютаро Хасимото, личный друг Бориса Ельцина Defenseimagery.mil

Автор этих строк неоднократно слышал от японцев осуждение и извинения за недостойное потомков гордых самураев поведение своих политиков. С издевкой припоминают японцы своему бывшему премьеру Синдзо Абэ его стремление набиваться ради Курил в «друзья» к президенту РФ Владимиру Путину, называя последнего не иначе как «Урадзимиру».

В комментариях под статьей на портале Yahoo! Japan о проводимых Россией учениях на Итурупе и Кунашире пользователи назвали Абэ ответственным за то, что острова до сих пор не вернули под юрисдикцию Японии.

«У нас есть большой друг России, который называл Путина по имени и на «ты», а также встречался с ним 27 раз. Пусть он позвонит главе России и попросит прекратить учения, а также поскорее вернуть острова», — написал Kas.

Синдзо Абэ и Владимир Путин Kremlin.ru

«Абэ обещал, что решит этот вопрос под флагом подписания мирного договора. Однако мы видим, что происходит на самом деле… Их некомплектность (некомпетентность? — А.К.) вызывает раздражение», — возмущается комментатор, подписавшийся — Urv.

А японец под ником Рэйва МС считает, что Япония «только плачет», а правительство страны вызывает жалость.

Некоторые пользователи также напомнили о последствиях вмешательства США в региональные проблемы, что, по их мнению, лишь навредило Японии.

«Скорее всего, причина… в том, что США начали вмешиваться в дела Южно-Китайского моря, Гонконга и Тайваня», — рассуждает Ptn.

Есихидэ Суга и Джо Байден Kantei.go.jp

«Это результат стараний администрации Суга для своего хозяина — США. Скоро китайская армия также будет регулярно проводить военные учения вблизи нашей страны!» — заключил Qco.

С другой стороны, в Японии активизируются правые националистические силы, которым «понравилось» наглое поведение британского эсминца в российских территориальных водах. По своей изощренной логике они в обострении для России военной ситуации в европейской части страны увидели «шанс» отбить Курилы на востоке.

«Японии, как британцам вокруг Крыма, нужно своими военными кораблями постоянно ходить вокруг северных островов! Пусть Россия понервничает!» — не заботясь о последствиях, предлагает fur. «Британия, вперед! По России нужно нанести только один сильный удар, и она рассыплется!» — убеждает соотечественников mik.

В связи с такими призывами обоснованными представляются предупреждения портала «Русская весна»: «Хотелось бы отметить, что следующая натовская провокация может произойти рядом с Курильскими островами. Вряд ли на Западе не заметили возросшую активность японцев, благосклонно отметивших крымскую провокацию Лондона. К тому же Япония — один из партнеров США.

Кроме того, в отличие от Украины, японцы располагают современным военно-морским флотом, а не плавучими корытами. Фактически Россию поставили перед выбором — проявить слабость или ответить жестко на любые провокации, включая затопление кораблей — нарушителей российских границ».

А посему проводимые в эти дни военные учения на Сахалине и Курилах, которые столь возбудили японское правительство, представляются весьма уместными и своевременными.