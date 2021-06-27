Прага, , 17:18 — REGNUM Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что в инциденте во Врбетице причастны российские спецслужбы и другие версии не рассматриваются. Об этом сообщает телеканал CNN Prima News.

«Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», — отметил Бабиш в интервью телеканалу.

Заявление было сделано в ответ на слова президента Чехии Милоша Земана, который предложил рассматривать разные версии произошедшего в Врбетице.

Напомним, 17 апреля 2021 года власти Чехии обвинили Россию в причастности к взрывам на складах с боеприпасами в деревне Врбетице, произошедших в 2014 году. Москва отвергла подобные обвинения, назвав их голословными.