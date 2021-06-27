Донецк, , 17:11 — REGNUM Конфликт в Донбассе выводится Киевом в горячую фазу. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил 27 июня глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин журналистам.

«Украинская сторона продолжает настойчиво выводить конфликт (в Донбассе — прим. ИА REGNUM) в горячую фазу, — отметил Пушилин. — Только за вчерашний день ВФУ выпустили более 50 мин различного калибра на Донецком и Мариупольском направлениях».

Глава ДНР добавил, что защитники республики были вынуждены открыть ответный огонь по позициям украинской армии с целью защиты населения.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что власти республики намерены предпринять адекватные меры в ответ на уничтожение украинскими боевиками санитарного автомобиля.

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