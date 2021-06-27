Москва, , 17:07 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию секретных документов Министерства обороны Великобритании. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дипломат высказалась по поводу информации о проходе эсминца Defender вблизи Крыма.

«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для её прикрытия. Агенты 007 уже не т. е. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?», — отметила Захарова.

Представитель российского МИДа таким образом прокомментировала информацию о том, что секретные документы о британской провокации в Черном море были найдены на автобусной остановке.

Напомним, 23 июня британский корабль Defender нарушил государственную границу России недалеко от полуострова Крым. Пограничное судно Черноморского флота открыло по кораблю предупредительный огонь, после чего Defender покинул территорию РФ.