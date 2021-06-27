Москва, 27 июня 2021, 17:07 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала публикацию секретных документов Министерства обороны Великобритании. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Дипломат высказалась по поводу информации о проходе эсминца Defender вблизи Крыма.
Представитель российского МИДа таким образом прокомментировала информацию о том, что секретные документы о британской провокации в Черном море были найдены на автобусной остановке.
Напомним, 23 июня британский корабль Defender нарушил государственную границу России недалеко от полуострова Крым. Пограничное судно Черноморского флота открыло по кораблю предупредительный огонь, после чего Defender покинул территорию РФ.