Одесса, Украина, , 16:34 — REGNUM Ракетный эсминец Соединенных Штатов USS Ross, который будет задействован в многонациональных военных учениях Sea Breeze 2021, пришвартовался в порту украинского города Одесса. Об этом в воскресенье, 27 июня, сообщается в официальном Twitter учений.

«Ross ВМС США прибыл в Одессу… — говорится в сообщении. — Это 21-й этап учений, в котором более 30 стран объединятся для обучения совместимости в Черном море».

Как передавало ИА REGNUM, 26 июня в пресс-службе Шестого флота Военно-морских сил США сообщили, что эсминец США USS Ross вошел в Черное море для участия в военных учениях Sea Breeze — 2021.

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