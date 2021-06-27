Москва, , 16:27 — REGNUM С выпускниками военных организаций высшего образования ФСБ России, ФСО России, Минобороны России, Росгвардии и МЧС России встретится в Кремле президент Российской Федерации Владимир Путин. Об этом сообщает в воскресенье, 27 июня, пресс-служба Кремля.

«28 июня В. Путин встретится в Кремле и обратится с поздравлением к выпускникам военных организаций», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 400 выпускников, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений уже приглашены в Георгиевский зал Большого Кремлёвского дворца.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин на следующей неделе примет в Кремле российских спортсменов перед летними Олимпийскими играми в Токио.

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