Киев, , 16:23 — REGNUM Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, исполнителя нет в списке, в котором находятся 200 человек. Тем не менее, на сайте украинского минкульта приказ о внесении Киркорова в указанный список по-прежнему размещен.

Напомним, ранее российский певец записал видеообращение, в котором подверг критике решение украинского Министерства культуры о внесении его в список, представляющий угрозу национальной безопасности страны.