Санкт-Петербург, 27 июня, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге вторые сутки подряд превышает сто человек. Таких высоких показателей смертности не было ни в первую, ни во вторую волну эпидемии.

Дарья Драй ИА REGNUM Иногда врачи бессильны

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По данным оперативного штаба от 27 июня, за последние сутки ковид стал основной причиной смерти 106 человек, это всего на один случай меньше, чем сутками ранее, когда в городе был установлен абсолютный максимум суточной смертности — 107 летальных исходов. Общее количество умерших от коронавирусной инфекции за время пандемии в Петербурге достигло 16 006 человек.

Одновременно нарастают темпы новой заболеваемости. За 26 июня зафиксировано 1298 новых случаев заражения коронавирусом, это на 51 случай больше, чем в предыдущие сутки. Всего с начала пандемии в Северной столице выявлено 465 440 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 440 392 человека, в том числе 1351 пациент выписан за последние сутки.

Добавим, что за 26 июня в Петербурге обследовали на коронавирус 41 087 человек. Это очень высокий показатель тестирования, с учетом выходного дня.