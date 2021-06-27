Лондон, , 16:17 — REGNUM В правительстве Великобритании разгорелся скандал вокруг министра здравоохранения Мэтта Хэнкока, который вынужден уйти в отставку.

25 июня британская газета Sun опубликовала фотографии, на которых 42-летний министр здравоохранения Хэнкок, отец троих детей обнимается и целуется со своей 43-летней помощницей матерью троих детей, женой миллионера Оливера Тресса Джиной Коладанджелой. Обнимааются и целуются они в одном из помещений здания министерства здравоохранения.

26 июня Хэнкок объявил, что подает в отставку из-за того, что нарушил правила социального дистанцирования в здании своего министерства.

«Я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы (в ходе борьбы с пандемией коронавируса — ИА REGNUM). Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность», — сказал Хэнкок журналистам.

В письменном заявлении Хэнкок указал, что не может допустить того, чтобы его «личная жизньотвлекала внимание от главной цели — выхода из кризиса», вызванного пандемией. Также он извинился перед своей женой и детьми за данный инцидент.

Однако теперь правительство Великобритании заинтересовалось тем, как именно запись с камер внутреннего видеонаблюдения в правительственном здании могла попасть в СМИ.