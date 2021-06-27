Лондон, , 15:23 — REGNUM Британская телерадиовещательная корпорация ВВС обнародовала некие «секретные» документы, которые были найдены на автобусной остановке в Кенте, содержащие информацию о подготовке провокации эсминца Defender ВМС Великобритании у берегов российского Крыма.

ВВС сообщает, что некий человек обнаружил эти документы на автобусной остановке в Кенте. Он передал их ВВС, но при этом пожелал остаться анонимным.

Согласно содержащейся в этих документах информации, власти Великобритании вполне предусматривали агрессивную реакцию Москвы на провокационный проход британского военного корабля у берегов Крыма. При этом рассматривался и альтернативный маршрут пути эсминца. Однако в этом случае Россия могла бы решить, что Великобритания «испугалась», сообщает ВВС.

Кроме того, эти «секретные» документы содержат обсуждение политики администрации президента США Джозефа Байдена в отношении Китайской Народной Республики, а также планы Великобритании по Афганистану после окончания миссии военного блока НАТО «Решительная поддержка» в этой стране.

Напомним, что британский эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды у берегов Крыма. Российский пограничный корабль был вынужден открыть предупредительный огонь, а патрульный самолет С-24М сбросить бомбы по курсу движения эсминца.