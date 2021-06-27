27 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили новость о том, что нарушивший российскую границу вблизи побережья Крыма британский эсминец Defender зашел в порт грузинского города Батуми, где местные жители встретили его музыкой и танцами на пирсе.

Мирослава Романенко, , 15:21 — REGNUM Нарушивший российскую границу вблизи побережья Крыма британский эсминец Defender зашел в порт грузинского города Батуми, где местные жители встретили его музыкой и танцами на пирсе, сообщает 26 июня Lenta.ru со ссылкой на видеозапись, опубликованную телеграм-каналом «РЕН ТВ».

Толочко В.И. Севастополь. 1980

На видеозаписи видно, как порядка десяти артистов исполняют грузинские национальные танцы под музыкальный аккомпанемент. Экипаж судна аплодирует выступающим с борта военного судна.

Впечатлением от увиденного поделились в социальной сети Facebook читатели страницы украинского журналиста и известного блогера Анатолия Шария. У многих данный эпизод вызвал впечатление о Грузии как о стране, зависимой от Великобритании.

«Интересно, когда грузинские и украинские авианосцы заходят в порты США или Британии, те тоже пляшут национальные американские или британские танцы, встречая сильнейшие армии бывшего СССР?» — спросил Sergey V.

«В некоторых странах до сих пор не пришло понимание, что на дворе XXI век и дипломатические традиции слегка успели измениться», — пишет Kiriak A.

Грузинский народный танец (сс) George Kvizhinadze

«Сталин переворачивается в гробу. Думаю, что ему такое не могло и привидеться, что его сородичи, воевавшие в Великую Отечественную войну, встречают корабли НАТО. Это позор для страны, нации, памяти Сталина», — отреагировала Svetlana.

«Боже, какой позор. Только и делают, что унижаются и позорят свои страны. Сколько можно перед Западом на колени вставать и лезть без мыла в.?» — спросила Yuliya C.

«Папуасы встречают белых господ! Трагедия! Всегда считала грузин гордой нацией… Даже обидно как-то…» — добавила Мила М.

«Такая же колония, как и Украина. Барина встречают», — отметил Кирилл Л.

«Нужно России, видимо, опять запретить ввоз «Боржоми» и вина. Хай (пусть. — М. Р.) скачут!» — пишет Светлана О.

«Жалко, конечно. С уважением отношусь к старым, имеющим настоящую хорошую сильную историю грузинскому и украинскому народам. И не понимаю, зачем они добровольно, ни за что (просто за то, что им скажут… «хороший мальчик» и погладят по голове) поклоняются иностранцам… Да, бритты — тоже нация, тоже с историей, но у неё нет права считать себя как-то круче вышеупомянутых народов. Не стран, к сожалению. Пока что народов…» — отметил Николай К.

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«Меня всегда забавляли эти торжественные встречи с песнями, плясками… Вот мне как простому человеку, будь я на месте моряков и даже их командиров, эта хе*ня нафиг не нужна. То есть ты работал, стоял вахты, а тут приходишь в порт — и вас выстраивают на причале под палящим 40-градусным солнцем, и перед тобой пляшут клоуны. И ради чего? Ради красивой картинки, с какой радостью порабощаемые аборигены встречают своих колонизаторов», — написал Дмитрий Владимирович.

HMS Defender Defence Images

«Здесь нечего комментировать, здесь только слезы. Люди радуются оружию для того, чтобы затем этим убить другого человека. Где весь мир погряз в войне и убийстве друг друга. Очень печально», — отреагировал Artem K.

«И это гордые горцы?! Военный корабль в твоих водах — и ты пляшешь? Испанский стыд», — отметил Евгений П.

«Так же, как когда уголь зашел в порт Одессы. Ура, наши хозяева приехали», — добавил Константин Ц.

«Индейцы, наверное, тоже так встречали Колумба», — пишет Эдуард М.

«Всегда очень симпатизировала народу Грузии — красивым, умным, талантливым и независимым. А на то, как они пресмыкаются перед англичанами, противно смотреть», — отметила Лилия Л.

«Аборигены встречают конкистадоров», — добавил Felix I.

«В Севастополе встречают по-другому…» — подытожил Sergei F.

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