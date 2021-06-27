27 июня 2021 | Время чтения 5 мин

«С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, — пишет американское издание The Wall Street Journal, — но останется еще масса способов: могли ли США ее не проиграть?» Вопрос, кстати, не случайный, так как многие авторитетные эксперты полагают, что «вход США в Афганистан был кем-то грамотно расставленной для них ловушкой».

Станислав Тарасов, , 15:20 — REGNUM



Вывод войск США Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент США Джо Байден принял в Белом доме президента Афганистана Ашрафа Гани и бывшего политического противника Гани — Абдуллу Абдуллу. Ранее афганские СМИ со ссылкой на источники в посольстве США сообщали, что американская сторона не согласилась с предложенным президентом форматом его визита в Вашингтон. Белый дом настаивал на том, что Гани должен прибыть не один, а во главе расширенной делегации, в которую войдут представители различных политических сил и гражданского общества. Понятно, что речь шла о выполнении политического соглашения о разделе власти, заключенного почти год назад между президентом Афганистана и его соперником на выборах Абдуллой Абдуллой. Реализацию его, по мнению многих экспертов, Арг (президентский дворец) до сих пор саботирует. Но пока по итогам переговоров Байден, назвав Гани и Абдуллу «двумя старыми друзьями», призвал их «самостоятельно определить будущее своей страны и прекратить насилие» и отметил, что «США продолжат оказывать поддержку Афганистану и после вывода американских войск».

Настроение у афганских партеров Байдена было подавленное. США объявили, что до 4 июля их войска должны покинуть Афганистан. Выступая перед журналистами после окончания встречи, Гани заявил, что США имели право принять решение о выводе войск из Афганистана и что задача Кабула «управлять последствиями» этого решения. Но, как сообщает американское издание The Wall Street Journal, разведывательное сообщество США пришло к выводу, что правительство Афганистана может пасть уже через шесть месяцев после вывода американских войск из этой страны. Газета пишет, что американские разведслужбы пересмотрели предыдущие, более оптимистичные оценки, в то время как движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершило прорыв на севере Афганистана, захватив десятки районов и близлежащие крупные города. Силы безопасности Афганистана часто сдавались без боя, оставляя повстанцам вездеходы Humvee и другую технику, поставленную американцами. Ранее спецслужбы США строили свой прогноз на том, что «правительство Гани может просуществовать до двух лет после вывода американских войск».

Талибан (сс)isafmedia

Байден обещает, что посольство США в Кабуле продолжит действовать и что Вашингтон продолжит оказывать Афганистану помощь в области безопасности. Он попросил Конгресс США выделить 2,3 млрд долларов на помощь Афганистану в будущем году и направить в страну 3 млн доз вакцин для борьбы с COVID-19. Но Байден не остановит вывод войск из Афганистана и, вероятнее всего, не одобрит оказание Кабулу военной помощи для борьбы с наступлением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за исключением предоставления разведывательной информации и обслуживания воздушной техники. При этом американцы покидают Афганистан в условиях отсутствия там политического единства. С критикой правительства, которое не предпринимает никаких конструктивных усилий для ускорения мирного процесса, выступил Салахуддин Раббани, глава основной фракции партии ИОА («Джамиат и-Ислами», Исламское общество Афганистана). Раббани заявил, что самым важным сегодня является преодоление разногласий и достижение консенсуса вокруг мира, а «определенные лица» в администрации монополизировали мирный процесс и не дают ему двигаться вперед.

Абдулла тоже сделал резкое заявление. Выступая на мероприятии, посвященном 10-й годовщине убийства генерала Дауда Дауда, он заявил, что система рухнет, если афганские лидеры не придут к консенсусу. Что же касается талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то они говорят о готовности к продолжению мирных переговоров с Кабулом. Они считает «настоящую исламскую систему» единственной возможностью положить конец военному конфликту в Афганистане. За последнее время им удалось взять под контроль еще не менее шести из 400 округов. На севере страны они заняли административные центры провинций Тахар и Фарьяб. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подошли вплотную к Мазари-Шарифу — крупнейшему городу Афганистана и важному транспортному узлу между афганским севером с одной стороны, Узбекистаном и Таджикистаном — с другой. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отбивают у правительственных войск район за районом: с мая 2021 года под их контроль, по их заявлениям, перешли 90 районов, а по данным спецпосланника ООН по Афганистану Деборы Лайон, не менее 50 из 370 районов страны. Большинство захваченных территорий — крупные города. «Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся захватить столицы провинций, как только войска иностранных сил покинут страну», — считают американские эксперты.

Белым цветом обозначены территории, контролируемые талибами на 16 апреля 2020 года Ali Zifan

«С Афганистаном уже ясно, что эту войну нам не выиграть, — пишет The Wall Street Journal, — но останется еще масса способов: могли ли США ее не проиграть?». Вопрос, кстати, не случайный, так как многие авторитетные эксперты полагают, что «вход США в Афганистан был кем-то грамотно расставленной ловушкой». Байден почти не скрывает этого, говоря об истории самой продолжительной для США внешней войны. «Пора завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой», — заявил он. Но есть и немало вопросов. Один из них: почему США все же пошли на прямые мирные переговоры с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оперативно перестроились под новую повестку, фактически отказались от мирного урегулирования внутри Афганистана и сфокусировались на собственных взаимоотношениях с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Что за всем этим стоит? Ведь таких примеров миротворческой деятельности США на Ближнем Востоке не существует. Ирак и Ливия тому яркие иллюстрации.

И нет никаких оснований говорить о нормализации ситуации в Афганистане после завершения двадцатилетней кампании «Несокрушимая свобода». Так что в афганской головоломке для США всё вроде бы просто — они уходят, а официальное правительство не удержится в Кабуле и нескольких месяцев. Но что дальше? По официальным подсчетам, война уже обошлась налогоплательщикам США в астрономические 193 млрд долларов. И унесла порядка 3 тыс. жизней военнослужащих. О потерях среди мирных (и не очень) афганцев даже говорить страшно — счет идет на сотни тысяч жизней. И ситуация еще не предрешена до конца.