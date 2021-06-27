Загреб, , 14:00 — REGNUM Вечером 27 июня самолет Croatia Airlines совершил первый полет на новой сезонной линии между Сплитом и Прагой, а прямые международные рейсы на этой линии запланированы по субботам до середины сентября 2021 года. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik.

«Благодаря запуску прямых международных рейсов между Прагой и Сплитом чешским туристам предлагается еще более широкий выбор поездок в хорватскую часть Средиземного моря. Эти рейсы приблизят их к природной, культурной и исторической красоте Республики Хорватия», — подчеркнул Славен Жабо, директор коммерческого отдела авиакомпании.

Авиабилеты в два конца для полетов между Сплитом и Прагой пассажирам доступны по скидочной цене уже от 139 евро. Скидочные цены на билеты действительны исключительно для покупки через сайт croatiaairlines.com или m.croatiaairlines.hr, и включают в себя плату за топливный сбор, плату за выдачу авиабилетов, бесплатный трансфер одного багажа (до 23 килограммов) и обслуживание в самолете. Пассажиры могут забронировать место в самолёте на сайте.