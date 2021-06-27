27 июня 2021 | Время чтения 10 мин

Ариф Асалыоглу, , 14:21 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам журналиста Korkusuz Ахмета Такана, в ходе переговоров президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана американский лидер дал турецкому коллеге три месяца. Как правило, после подобного рода встреч пресс-службы начинают вводить общественность в заблуждение. Для того, чтобы получить подтверждение услышанному, обязательно нужно найти надежные источники у противной стороны. Что журналист и сделал. Для того, чтобы понять, о чем на самом деле шла речь в ходе 45-минутной встречи глав государств в формате тет-а-тет, Такан проконсультировался с надежными источниками в США. Полученная информация совершенно не соответствовала тому, что преподносят турецкой общественности. Вашингтон дал турецкому президенту срок до сентября, чтобы полностью выполнить «домашнее задание». Если Анкара не сделает этого в течение трех месяцев, то встречи между главами двух государств в рамках заседания ООН, которое состоится в Нью-Йорке в сентябре, не будет. Иными словами, встреча с «другом Байденом» в прохладной комнате Белого дома станет призрачной мечтой! Эрдоган, который ранее всеми способами пытался добиться хотя бы пятиминутного телефонного разговора с Байденом, снова оказался в затруднительном положении.

Европейский суд по правам человека потребовал от Анкары защитить судей и прокуроров

Как сообщает Bold Medya, судьи и прокуроры, уволенные с занимаемой должности после государственного переворота 15 июля 2016 года, подали в ЕСПЧ рекордное количество заявлений. ЕСПЧ потребовал от правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) защиты 1600 судей и прокуроров. На прошлой неделе ЕСПЧ предъявил Анкаре требования о праве на свободу и гарантию безопасности 256 граждан, арестованных по обвинению в причастности к движению Гюлена. Сообщается, что 152 из них являются арестованными судьями и прокурорами. Общее количество заявлений с просьбой предоставить защиту, поданных уволенными судьями и прокурорами, превысило 1600. После того, как ПСР гарантирует и обеспечит защиту, ЕСПЧ примет по данным заявлениям прецедентные решения.

На Берлинской конференции по Ливии усилилось давление на Турцию

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, в Берлине при поддержке ООН во второй раз состоялась конференция по урегулированию ливийского конфликта. На конференции под председательством министра иностранных дел Германии Хайко Мааса и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Ливию представляли глава президентского совета Мухаммед аль-Манфи и премьер-министр Абдулхамид Дибейбе. В числе участников конференции был министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. В конференции, которая проходила в здании МИД Германии с соблюдением особых мер безопасности, также приняли участие госсекретарь США Энтони Блинкен и министры иностранных дел стран, вовлеченных в ливийский конфликт. Основным пунктом повестки дня встречи, как и на первой конференции, посвященной урегулированию конфликта в Ливии, состоявшейся в январе прошлого года, стал вывод иностранных солдат и наемников из страны, прекращение влияния иностранных игроков и поставок оружия в страну. Еще одним важным вопросом повестки дня были выборы, которые состоятся 24 декабря, и подготовка к ним. Усилилось давление и на Анкару. В ходе конференции Турцию призвали предпринять шаги по выполнению всех положений резолюций Совета Безопасности ООН и сотрудничать по вопросам вывода всех иностранных сил и наемников с территории Ливии.

Европейский суд по правам человека Fred Schaerli

Права человека не могут быть предметом переговоров в отношениях между ЕС и Турцией

Как сообщает Ahwal News, с целью привлечения внимания Верховного комиссара ООН по правам человека Мишеля Бачелета глава миссии Европейского союза в Женеве Лотте Кнудсен заявила, что нарушения прав человека по всему миру вызывают беспокойство и что права человека, которые являются неотъемлемой частью отношений между ЕС и Турцией, не могут быть предметом переговоров. «ЕС обеспокоен снижением уровня уважения к верховенству закона и правам человека, включая основные свободы и независимость судебной власти в Турции. Нападения на политические партии, профсоюзных деятелей, представителей независимых СМИ, правозащитников, юристов и судей, а также недавно принятые решения представляют собой серьезное нарушение прав человека и идут вразрез с обязательствами Турции уважать демократию, верховенство закона и права женщин», — говорится в заявлении относительно Турции.

Катарская молодежь может получить медобразование в Турции без вступительных экзаменов

Как передает TR724, Турция и Катар подписали соглашение об обучении и сотрудничестве в области военного здравоохранения. Согласно положениям соглашения, катарская молодежь сможет изучать в Турции общую медицину, стоматологию и фармацевтику. В соглашении не прописаны требования о сдаче ими вступительных экзаменов. Количество квот будет устанавливаться ежегодно. В рамках данного соглашения также планируется строительство и эксплуатация больницы.

Доха, столица Катара Francisco Anzola

«Этот список был составлен не за одну ночь», мы работали над ним 3 года

Как сообщает Aktif Haber, сотрудник управления кадров министерства юстиции, член Высшего совета судей и прокуроров и заместитель министра юстиции Бирол Эрдем дал «признательные показания» по делу, рассматриваемому в Кассационном суде. Он признался, что с лета 2013 года судей и прокуроров вносили в «черный список» по подозрению в причастности к движению «Хизмет». Эрдем заявил, что решения принимались при непосредственном участии члена Кассационного суда Харуна Кодалака, члена Высшего совета судей и прокуроров Халила Коча, высокопоставленного чиновника Метина Кыратлы и члена Конституционного суда Басри Багджы. Его слова подтверждает признание бывшего заместителя председателя Высшего совета судей и прокуроров Мехмета Йылмаза относительно увольнения 2700 судей и прокуроров в ночь переворота 15 июля 2016 года: «Этот список был составлен не за одну ночь, мы работали над ним три года».

Объем прямых иностранных инвестиций впервые пошел на спад

Как передает Dünya Ekonomi, в Турции, в которой в период с 2005 по 2010 год удалось привлечь миллиарды долларов прямых инвестиций, в настоящее время наблюдается спад. К примеру, в 2007 году Турция сумела привлечь почти 25 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что сейчас кажется чем-то нереальным. Объем прямых иностранных инвестиций, не считая приобретения недвижимости, в 2021 году впервые опустился ниже нуля. По данным Центробанка, только в апреле прошлого года из Турции выведено 1,5 миллиарда долларов (акции, облигации, портфельные инвестиции и др.).

Инвестиции Stevepb

Задержан еще один «подельник» Партии справедливости и развития

Как сообщает Sözcü, в своих видеороликах, опубликованных на YouTube-канале, лидер мафиозной группировки Седат Пекер назвал имя еще одного человека, с которым турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) проворачивала свои темные дела. В Австрии задержан бизнесмен Сезгин Баран Коркмаз, который, по утверждению Пекера, заправлял «делами», связываясь от имени ПСР с многими людьми, включая министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу, адмирала в отставке Джихата Яйджы, художника Орхана Генджебая и журналиста Вейиса Атеша. Коркмаз, обвиняемый в отмывании 150 миллионов долларов, будет отправлен в США. Есть предположения, что Коркмаз, являющийся ключевой фигурой в расследовании дела о «черных деньгах», проводимом Вашингтоном, поступит точно так же, как и банкир Реза Зарраб, ранее признавшийся во взяточничестве в крупных размерах и незаконной торговле. Детали этого расследования и преступных связей, которые, как предполагается, станут для Эрдогана сущим кошмаром, становятся предметом бурных обсуждений в Турции. Журналист T24 Толга Шардан подробно описал две встречи Коркмаза с Сойлу за день до его отъезда из страны. Американское правосудие грозит Коркмазу тюремным заключением сроком на 225 лет.

Увеличилось количество музейных краж

Как передает TR724, после исчезновения двух 46-килограммовых золотых ваз периода Султана Абдюльмеджида, хранившихся в стамбульском дворце Долмабахче, пропали золотые монеты из музея Батмана. Стало известно, что украдено около 20 золотых монет римского и исламского периодов, которые в 2017 году были изъяты у контрабандистов исторических артефактов и доставлены в музей культуры провинции Батман. Сообщается, что рыночная стоимость похищенных монет составляет 10 миллионов турецких лир.

Впереди нас ждут гораздо более трудные времена

Журналист Cumhuriyet Шехрибан Кырач цитирует слова экономиста, профессора Массачусетского технологического института доктора Дарона Аджемоглу: «Даже если Турция сделает все правильно, Центробанку будет очень сложно восстановить свои резервы. Последние 15 лет в Турции наблюдается очень слабый экономический рост. Прогнозы по развитию турецкой экономики неутешительные. Впереди нас ждут гораздо более трудные времена». По мнению профессора, Центробанк начал активно использовать резервы после вывода иностранного капитала из Турции. «Когда демократические институты ослабевают, страна прибегает к произвольной и неправильной политике. В экономической бюрократии практически не осталось квалифицированных кадров. Эта ситуация приводит к росту неопределенности и кризиса», — сказал Аджемоглу.

Центральный банк Турции Gov.tr

Все самолеты Onur Air сданы в эксплуатацию

Как передает Dünya Ekonomi, крупнейшая частная турецкая авиакомпания Onur Air не могла справиться с серьезными проблемами, которые она испытывала еще до пандемии. Все самолеты авиакомпании были сданы в эксплуатацию оператором аэропорта Анталии Fraport TAV. Согласно сообщению Sözcü, все полеты самолетов компании приостановлены до дальнейшего распоряжения. Соответствующее решение главного управления гражданской авиации Анталии было направлено в управление государственных аэропортов.

Новые факты об операциях по изъятию наркотиков

Согласно сообщению журналиста Sözcü Али Экбера Шена, после заявлений лидера мафиозной группировки Седата Пекера о незаконном обороте наркотиков, Турцию накрыла волна операций по изъятию наркотиков, которые привлекают пристальное внимание общественности. Обычно в Турции ежегодно изымается не более 1,95 тонны наркотиков, но только за прошлую неделю в ходе двух операций в порту Мерсин было изъято 1,76 тонны наркотиков. На обоих судах, прибывших из Эквадора, наркотики находились в контейнерах с бананами. Поставку на этих судах осуществляла одна и та же компания, работающая в свободной зоне Мерсина. Было установлено, что судно, на котором была проведена первая операция по изъятию наркотиков, вышло из порта Пуэрто-Боливар в Эквадоре, оператором которого является турецкая компания.

Коротко о главном

Депутат стамбульского отделения оппозиционной Республиканской народной партии Махмут Танал подал ходатайство о расследовании самоубийств сотрудников полиции. Основанием послужило то, что за последний месяц 20 сотрудников полиции покончили жизнь самоубийством.

Министерство внутренних дел Германии объявило, что с 25 июня снимается запрет на поездки для пассажиров, получивших две дозы вакцины в странах за пределами ЕС. Следовательно, граждане, проживающие на территории Турции и получившие обе дозы вакцины BionTech, теперь смогут совершить туристическую поездку в Германию.

На заседании рабочей группы лидер оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу резко отреагировал на иск о роспуске Демократической партии народов и обвинил Demirören Holding, который не выплатил выданную Ziraat Bank ссуду в размере 750 миллионов долларов. «Эрдоган теперь является проблемой национальной безопасности Турции», — сказал Кылычдароглу.

Кемаль Кылычдароглу VOA

Бывший владелец Yalıkavak Marina Мюбариз Мансимов, которого лидер мафиозной группировки Седат Пекер обвинил в том, что он подвел под монастырь экс-министра внутренних дел Мехмета Агара, заявил, что хочет вернуть то, что ему принадлежит по праву. «В контракте указано 220 миллионов долларов. Путем финансового мошенничества они сократили сумму до 31 миллиона долларов», — сказал Мансимов.

Ливийский государственный самолет типа Airbus A340−200 с бортовым регистром 5A-ONE, которым пользовался бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи, вылетел из Стамбула в Ливию после прохождения технического обслуживания и ремонта в аэропорту Ататюрк.

Сенатор-демократ США Боб Менендес призвал президента США Джо Байдена не делать никаких уступок президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Покупка С-400, дестабилизирующие действия в Восточном Средиземноморье, поддержка автократов в Азербайджане, антидемократическое отношение к турецкому народу… причин много», — сказал Менендес.

Депутат Жогорку Кенеша Киргизии Маматалиев Марлен, являющийся уроженцем Турции, сказал: «Наша страна должна сделать всё возможное, чтобы найти Орхана Инанды живым и невредимым. Мы никогда не позволить другим странам проводить операции и похищать людей на нашей территории».

Делегация министерства обороны США прибыла в Анкару, чтобы обсудить детали предложения Турции по обеспечению безопасности и дальнейшего функционирования кабульского аэропорта им. Хамида Карзая.